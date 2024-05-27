Путин и Мирзиеев договорились навести порядок с мигрантами

Навести порядок к миграционной сфере планируют власти России и Узбекистана. Эта тема стала одной из приоритетных на переговорах президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиеева во время госвизита российского лидера в Ташкент 27 мая.

«Мы уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Отметили важность организации системного взаимодействия внедрения эффективных механизмов. Мы наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», — заявил президент Узбекистана.

Владимир Путин поддержал его слова.

Миграционные вопросы являются неотъемлемой частью экономических отношений России и Узбекистана, объяснили URA.RU эксперты. РФ намерена ужесточить свою политику в этой сфере. В связи с этим диалог важен для обеих сторон. Миграционные потоки из Узбекистана в Россию традиционно устойчивые и даже имеют тенденцию к росту, поскольку население республики молодое и бурно увеличивается. Кроме того, по словам собеседников URA.RU в предпринимательской среде, именно сотрудники из Узбекистана наиболее работоспособные и заинтересованные в труде.

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Взаимная заинтересованность в миграционных вопросах, по мнению завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Ольги Чудиновских, имеет вполне прагматичный характер. Узбекистан для России — это «донор по поставке рабочей силы, а Россия для Узбекистана — главная страна назначения их трудовых мигрантов».