Медведев: школы должны носить имена героев СВО

Власти РФ и "Единая Россия" поддержат идею присваивать российским школам имена героев специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Если наши школы получают имена героев, это очень хорошая возможность напомнить детям, школьникам о неразрывности истории нашей страны, о ее самых славных страницах. Это все будет обязательно продолжено, на федеральном уровне мы всячески поддержим - и по государственной линии, и по линии нашей всероссийской политической партии "Единая Россия", - сказал Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.
По его мнению, сейчас есть уникальная возможность "сделать это немедленно". Он напомнил, что после Великой Отечественной войны долгое время "было не до увековечения памяти", хотя "в каждой семье были утраты, война была в каждом доме".
"Сейчас обстановка другая, и слава Богу. Страна и воюет, и развивается все равно, тем более это (присвоение имен героев школам - прим. ТАСС) важно сделать прямо сейчас, не ждать, когда пройдет какой-то период, когда можно будет пыль с книжки стряхнуть, а прямо сейчас", - уверен председатель "Единой России". "Давайте мы этим все вместе и займемся, естественно, партия примет в этом максимально активное участие", - призвал Медведев.