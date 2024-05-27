Медведев: школы должны носить имена героев СВО

Власти РФ и "Единая Россия" поддержат идею присваивать российским школам имена героев специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

"Если наши школы получают имена героев, это очень хорошая возможность напомнить детям, школьникам о неразрывности истории нашей страны, о ее самых славных страницах. Это все будет обязательно продолжено, на федеральном уровне мы всячески поддержим - и по государственной линии, и по линии нашей всероссийской политической партии "Единая Россия", - сказал Медведев на встрече с жителями Санкт-Петербурга.

По его мнению, сейчас есть уникальная возможность "сделать это немедленно". Он напомнил, что после Великой Отечественной войны долгое время "было не до увековечения памяти", хотя "в каждой семье были утраты, война была в каждом доме".