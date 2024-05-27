Путин: Россия открыта для конструктивного диалога и совместной работы

Россия открыта для конструктивного диалога. Страна готова к совместной работе, чтобы решать задачи современности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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В обращении к участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (пройдет 5–8 июня 2024 года) российский лидер отметил, что предстоящее мероприятие даст старт новым проектам и инициативам, а также посодействует в наращивании сотрудничества между странами и народами.

— Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, — заявил Путин, слова которого приводит официальный сайт Кремля.

Ночью 16 мая российский лидер прибыл в Харбин для открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. На выставке президент встретился с заместителем председателя Китая и руководством провинции Хэйлунцзян. Помимо этого, глава государства направился в Харбинский политехнический университет, где ознакомился с экспозицией, выступил перед студентами и преподавательским коллективом учреждения.

В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры государств обсудили различные темы в узком и в расширенном составе. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов цели визита российского президента, какие важные решения могут быть приняты в результате поездки и как встреча повлияет на отношения России со странами Запада.