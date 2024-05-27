Кадыров готов вырыть яму для Зеленского
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение вырыть яму для Владимира Зеленского, где его будут лечить от наркозависимости. Об этом он рассказал корреспонденту Telegram-канала Shot.
По мнению Кадырова, «человека, который убивает свой народ», необходимо вылечить. Он отметил, что яма станет своеобразным «рехабом» для украинского лидера. На вопрос о том, как там будут кормить Зеленского, глава Чечни ответил, что его посадят на диету.
«Приведем в сознание», — сказал он.
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Ранее Кадыров признался, что мечтает посадить Зеленского в подвал. Он подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву со стороны западных государств — по словам главы Чечни, спецоперация в любом случае закончится победой России, а шайтанов и неонацистов обязательно добьют.