Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение вырыть яму для Владимира Зеленского, где его будут лечить от наркозависимости. Об этом он рассказал корреспонденту Telegram-канала Shot.

По мнению Кадырова, «человека, который убивает свой народ», необходимо вылечить. Он отметил, что яма станет своеобразным «рехабом» для украинского лидера. На вопрос о том, как там будут кормить Зеленского, глава Чечни ответил, что его посадят на диету.

«Приведем в сознание», — сказал он.

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Ранее Кадыров признался, что мечтает посадить Зеленского в подвал. Он подчеркнул бессмысленность военных поставок Киеву со стороны западных государств — по словам главы Чечни, спецоперация в любом случае закончится победой России, а шайтанов и неонацистов обязательно добьют.