Переговоры Путина и Мирзиеева продолжились в расширенном составе

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев продолжили переговоры в расширенном составе, передает корреспондент ТАСС.
В составе российской делегации - замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Кроме них в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минсельхоза Оксана Лут.
Также в Ташкент в составе делегации РФ приехали глава Минтранса Роман Старовойт, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.