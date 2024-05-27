Эксперт объяснил, когда возможно исключение "Талибана"* из реестра террористов

Исключение движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций возможно только по решению Верховного суда России. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

"Российская практика по моей памяти не знает прецедентов снятия статуса террористической организации, и закон не дает прямых указаний на возможность решения этой коллизии, но мы можем опираться на 115 ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), который говорит, что Росфинмониторинг должен исключить организацию из списка террористических в случае принятия соответствующего судебного решения. В нашем случае, учитывая, что "Талибан" был признан террористической организацией по иску Генеральной прокуратуры в Верховный суд, то и отмена этого решения возможна по новому иску того же органа в тот же суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", - рассказал адвокат.

МИД и Минюст РФ ранее доложили президенту России Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно исключать из списка запрещенных организаций. Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил ТАСС, что позиция была передана при согласовании с другими ведомствами.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.