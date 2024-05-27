Политолог объяснил позицию РФ по легитимности Зеленского

Власти России после месяца ожидания заняли твердую позицию по вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова». По его словам, там больше не считают украинского лидера легитимным главой государства.

Он (президент РФ Владимир Путин — NEWS.ru) занял твердую позицию: ваш марионетка стух, — написал Марков.

Политолог отметил, что власти РФ месяц занимали выжидательную позицию по данному вопросу, даже отдавая строгую рекомендацию ответственным лицам не высказываться по этому поводу. Однако спустя это время Владимир Путин, а за ним и президент Белоруссии Александр Лукашенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володи и политик Виктор Медведчук в разной форме высказались, что легитимность Зеленского заканчивается. Эксперт связывает это с тем, что, по его мнению, послание американского лидера Джо Байдена, которое Путину передал король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, не удовлетворило президента РФ.

Ранее Сергей Марков заявлял, что Россия не готова к разрешению конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Он указал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что Москва пойдет на переговоры с Киевом лишь для того, чтобы достичь всех целей в рамках военной операции.