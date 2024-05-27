Министерство иностранных дел и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* (запрещено в РФ) можно исключить из перечня запрещенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Кабулов подчеркнул, что министерства передали такую позицию Путину после согласования с другими ведомствами. Дипломат добавил, что без исключения «Талибана»* из списка запрещенных организаций невозможно его признание.

«Вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», - подчеркнул Кабулов.

Также Кабулов сообщил, что Россия направила талибам* приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам дипломата, пока неизвестно, на каком уровне будут представлены талибы*.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули страну к середине июля. Движение «Талибан»* в августе объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны, многие государства эвакуировали своих дипломатов.

В начале апреля 2024-го в МИД РФ сообщили, что Россия рассматривает вопрос снятия с «Талибана»* статуса запрещенной организации. Дипломаты подчеркивали, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

Позже глава ФСБ Александр Бортников заявил, что «Талибан»* сможет «навести порядок» в Афганистане, если ему не будут мешать «внешние игроки». Он подчеркивал, что новые власти страны борются с террористическими группировками.

* движение "Талибан" запрещено в РФ