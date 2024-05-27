Путину доложили, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций

МИД и Минюст РФ доложили президенту РФ Владимиру Путину, что "Талибан"* можно исключать из списка запрещенных организаций. . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии внешнеполитического ведомства Замира Кабулова.

По его словам, позиция МИД РФ по исключению движения из списка «позитивная».

"Это (исключение "Талибана" из списка запрещенных перед его признанием - прим. ред.) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", - сказал Кабулов.

* движение "Талибан" запрещено в РФ