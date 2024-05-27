Путин и Мирзиеев встретились в ташкентской резиденции "Куксарой"

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев начинают общение в резиденции "Куксарой" в Ташкенте.

Они проведут переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будет подписан солидный пакет документов.

Путин приехал в резиденцию на отечественном представительском автомобиле Aurus, которым он пользуется как в России, так и в зарубежных поездках. Перед президентским дворцом его лично встретил президент Узбекистана.

С российской стороны на переговоры также прибыли министр культуры Ольга Любимова, глава Минсельхоза Оксана Лут, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

"Куксарой" переводится с узбекского как "зеленый дворец". Это загородная резиденция Мирзиёева, в которой он принимает глав иностранных государств и почетных гостей. На территории расположен комплекс зданий, включающих в себя как резиденции для проживания глав государств, так и церемониальные залы для проведения мероприятий.