Мишустин поручил заместителям проконтролировать выполнение соглашений со странами СНГ

Заместители главы правительства должны проконтролировать по курируемым сферам выполнение достигнутых со странами СНГ договоренностей. Такое поручение дал на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин, вернувшийся с заседания Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде.

Премьер отметил, что "СНГ сегодня - это эффективная площадка для развития многостороннего диалога, координации и продвижения новых инициатив", тем более, что "президент поставил задачу поставить сеть устойчивых партнерств с иностранными государствами".

Мишустин рассказал, что премьер-министры стран СНГ детально обсудили на встрече ключевые направления сотрудничества.

"Отдельное внимание уделили актуальным вопросам нашего экономического взаимодействия, важные договоренности достигнуты по кооперации в энергетике, на транспорте, а также в области химической промышленности, обращения с опасными отходами, ликвидиации объектов накопленного вреда, - поделился глава правительства РФ. - Вместе и дальше будем принимать меры для защиты интеллектуальной собственности и развития национальных телемедицинских систем". "Прошу вас внимательно отслеживать по курируемым сферам, как реализуются все наши договоренности", - поручил Мишустин вице-премьерам.

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло 24 мая. Был подписан ряд документов, среди которых - концепция сотрудничества в сфере энергетики на период до 2035 года. В числе тем для обсуждения также были модернизация транспортной инфраструктуры, концепции по сотрудничеству в области химической промышленности, в сфере обращения с опасными отходами, по борьбе с контрафактом.