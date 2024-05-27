Захарова ответила президенту Эстонии, захотевшему поставить Россию на колени

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости поставить Россию на колени. Ее слова приводит РИА Новости.

«А как это? Пусть покажет», - отметила она.

Накануне эстонский президент Алар Карис заявил о том, что «самое главное сейчас — остановить российскую военную машину» и сделать все возможное, «чтобы поставить Россию и Путина на колени». По его мнению, только после этого смогут начаться серьезные переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени

При этом ранее парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба».