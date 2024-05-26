Медведев ответил на слова Польши о вмешательстве США в украинский конфликт

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал в соцсетях высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, пишет РИА «Новости».

Медведев отметил, что «польский аналог [коллега] странного диковинного существа по имени [Энтони] Блинкен, с гораздо более звучной фамилией Сикорский» предположительно решил напугать своих хозяев.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием, мы уничтожим их все», — процитировал министра зампред Совбеза.

По его словам, американцы пока не позволяли себе таких высказываний, так как значительно более осторожны, чем поляки.

В Совфеде напомнили Столтенбергу о последствиях из-за слов об ударах по РФ

Кроме того, заметил Медведев, «поражение американцами наших целей означает начало мировой войны». Он добавил, что главе МИД любой страны, даже Польши, следует это осознавать.

Чиновник напомнил, что ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании разместить ТЯО в Польше. В связи с этим, пояснил Медведев, республика также может получить «свою долю радиоактивного пепла».