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СМИ: замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку

Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов, задержанный по подозрению в получении взятки, подал в отставку, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Кубани подал в отставку
© Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона отметил, что Власов написал заявление по собственному желанию, оно было принято.

«Правоохранительные органы должны дать оценку. Ждём», — пояснил Кондратьев.

Напомним, что Сергей Власов в декабре 2021 года стал руководителем главного управления строительства Краснодарского края. На пост вице-губернатора был назначен в конце 2022 года.

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