Президент Украины Владимир Зеленский после отмены президентских выборов узурпировал власть. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в соцсетях.

По его словам, с 21 мая Зеленский полностью утратил «остатки своей псевдо-легитимности».

«Срок его полномочий — 5 лет — уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины», — написал Володин.

Он добавил, что, исходя из ее норм, Зеленский нелегитимен, а значит, не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать другие решения от лица главы государства.

Володин заявил, что украинцы, мобилизованные на основании незаконных решений, сегодня должны вернуться домой, поскольку Зеленский не может давать приказы. Спикер Госдумы считает, что это должны понимать на Украины и за ее пределами, особенно главы европейских государств.

«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Володин.

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