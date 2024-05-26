В Бурятии ввели запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров

ТАСС, 26 мая. Власти Республики Бурятия ввели запрет на посещение гражданами лесов из-за угрозы лесных пожаров, сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства региона.

"Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров в Бурятии вводится полный запрет на посещение леса. Более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в регионе установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. Жителей просят отнестись к решению с пониманием и соблюдать установленные правила.