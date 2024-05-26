Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

Посол России в США Анатолий Антонов считает недопустимым очередное оскорбление со стороны американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, правящим кругам США необходимо смириться с тем, что Москва продолжит проводить «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах».

«Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — заявил Антонов.

Посол отметил, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для главы государства.

Заявление Байдена он назвал «словесным хамством», которое отражает «злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов миропорядку, основанному на правилах». Антонов указал, что высказывание направлено против всего сплоченного народа России.

25 мая президент США во время выступления перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк назвал Путина «жестоким тираном».