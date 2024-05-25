Посол РФ заявил, что США переворачивают все, заявляя о неготовности РФ к переговорам

США намеренно пытаются перевернуть все с ног на голову, утверждая, что Россия якобы не готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

"Считаем заявления представителей администрации США о якобы отсутствии у России готовности к мирным переговорам с Украиной намеренной попыткой перевернуть все с ног на голову. Ни о какой "заморозке" конфликта не может быть и речи. Ничего подобного президент России Владимир Путин не говорил", - заявил он.

При этом Антонов подчеркнул, что любые российско-украинские договоренности "должны учитывать ситуацию "на земле".

"Отступление или отвод ВС РФ на гипотетические разделительные рубежи исключены", - отметил посол.

Он также назвал "саммит мира" на Украине профанацией.

"На деле данная инициатива не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность [президента Украины Владимира] Зеленского. У нее просто нет полномочий", - убежден Антонов.

При этом, по его словам, Киев потеряет значительные территории, если Вашингтон вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам.