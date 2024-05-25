Путин объяснил, что нужно России для победы в СВО

России необходимо всегда быть на шаг вперед противника, чтобы одержать победу в спецоперации, заявил на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что важно все время идти на опережение.

Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. <...> Как только мы опережаем хотя бы на полшага — все: эффективность кратно возрастает, просто кратно! — сказал Путин.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, рассказал сенаторам о первоочередных задачах, стоящих перед новым руководством ведомства. По его словам, министерству предстоит заняться ситуацией с военным образованием, в котором есть определенные проблемы. Эту сферу, считает Белоусов, нужно развивать постоянно, причем с учетом опыта в зоне СВО.

Белоусов также назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружением группировок ВС РФ на СВО и изменение контроля в рамках гособоронзаказа. Как указал министр, в инвестиционных проектах требуется «существенное усиление контроля по всей цепочке, в том числе имея в виду создание новых видов вооружений», что требует четкого и синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для охранения и применения этой номенклатуры.