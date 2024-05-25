В МИД предложили не выдавать загранпаспорта россиянам, получившим повестки

Министерство иностранных дел России может запретить консульским учреждениям выдавать заграничные паспорта получившим электронные повестки россиянам. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Кроме этого, планируется ввести аналогичные ограничения в отношении фигурантов уголовных дел, а также сотрудников с доступом к гостайне, работников на государственной службе, лиц, которые были уволены с военной службы не более пяти лет назад, и банкротов.

Еще одной причиной для отказа может стать обычный призыв на военную службу, как и выбор в пользу альтернативной гражданской службы. При этом в документе не уточняется, о мобилизационных повестках или о срочной службе идет речь.

До этого сообщалось, что депутаты рассмотрят законопроект о проверке заграничных паспортов лиц, допущенных к государственной тайне.