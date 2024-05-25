В России ответили на призывы Запада разрешить Украине атаковать Россию

Россия зеркально ответит на призывы политиков западных стран разрешить Украине бомбить российские территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель перешли к «откровенно провокационным действиям», которые ведут мир к глобальному конфликту.

МИД Польши призвал разрешить Украине бить по территории России

«Публично обсуждая темы, связанные с разрешением Украине бомбить территорию России, они фактически дают это разрешение самим себе, так как все вооружение и управление войсками давно осуществляется с помощью НАТО», — написал Бондарев.

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ. Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.