Что известно о новом помощнике Мишустина из Чечни

Новым помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина стал Муслим Хучиев. Ранее он занимал должность главы правительства в Чеченской республике. Что известно о новом помощнике Мишустина — в материале URA.RU.

Биография Хучиева

Муслим Хучиев родился в 1971 году в Чечено-Ингушской АССР. Он получил образование в престижных учебных заведениях, таких как МГУ и РАГС, где изучал журналистику и государственное управление. Это заложило фундамент для его последующей карьеры. В 2018 году он также получил степень магистра по экономике в РАНХиГС.

Муслим Хучиев занимал ряд ключевых должностей в Чеченской республике, включая пост мэра Грозного и министра экономического развития. Его деятельность на этих постах была направлена на развитие региона и улучшение качества жизни его жителей.

В июне 2018 года Хучиев был назначен председателем правительства Чечни, что стало кульминацией его обширной карьеры в государственном управлении. Во время его председательства были предприняты важные шаги для экономического и социального развития региона.

О сложении своих полномочий он объявил 21 мая текущего года. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Хучиев ушел с поста председателя правительства региона в связи с переходом на другую работу. На его место временно исполняющим обязанности был назначен Иса Тумхаджиев.

Стало известно, кто возглавит правительство Чечни

К моменту сложения полномочий Хучиева не было известно о том, кого назначили помощниками премьер-министра России в новом составе правительства. В предыдущем созыве помощниками Мишустина были Игорь Артемьев и Сергей Приходько.

О том, что Муслим Хучиев назначен помощником председателя правительства РФ, стало известно 24 мая 2024 года. Кадыров в своем telergam-канале подчеркнул, что Хучиев опытный и талантливый политик, который будет полезен на новом посту.

Новые обязанности

В обязанности Муслима Хучиева будет входить отслеживание региональной повестки и контроль за исполнением поручений Михаила Мишустина по итогам рабочих поездок по субъектам РФ. Также он будет курировать организацию и проведение значимых форумов и конференций.