Захарова ответила на призыв Столтенберга об ударах по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы НАТО Йенса Столтенберга отменить ограничения для Киева и разрешить ему бить западным оружием по территории России.

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Захарова считает, что подобный призыв Столтенберга свидетельствует, что Запад не заинтересован в мире на Украине. Подобные высказывания должны стать сигналом для стран, приглашаемых Зеленским на так называемую «мирную конференцию».

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала Захарова в Telegram-канале.

В интервью британскому журналу The Economist Столтенберг заявил, что «союзникам» надо подумать о снятии ограничений, которые они ввели в отношении использования вооружений, поставляемых на Украину. Речь идет об ударах по России западными ракетами и другим оружием.