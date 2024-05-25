В России ответили на призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «помешательством» призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять запреты на удары по территории России. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее генсек Североатлантического альянса в интервью западной прессе призвал союзников снять некоторые ограничения на удары ВСУ западным оружием по объектам на территории России.

«Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран», — подчеркнул Шеремет.

Парламентарий отметил, что глава альянса делает все, что в его силах, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт, попутно превратив Европу в пороховую бочку.

Столтенберг призвал снять ограничения на удары по объектам России

Напомним, что большинство западных стран разрешает применение поставленных вооружений только для защиты, ограничивает их использование территорией Украины. На фоне этого Владимир Зеленский постоянно требует от ЕС и Вашингтона разрешить использовать полученное оружие для ударов по территории России.