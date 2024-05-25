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МИД: НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России

Североатлантический альянс формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России. Они появились в Эстонии, Латвии, Финляндии и Румынии, и этот список может пополниться Грузией и Молдавией.

В МИД РФ раскрыли план НАТО по периметру границ России
© РИА Новости

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Артур Люкманов.

«Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения — буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag, — в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере», — отметил собеседник агентства.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов пойти на ответные действия в случае массированных кибератак.

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