В России раскритиковали «формулу мира» Зеленского

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Полянский раскритиковал «формулу мира» Зеленского и подчеркнул, что у России нет причин ее обсуждать.

«Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая "формула Зеленского", которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — отметил дипломат.

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По его словам, подобные условия являются ультиматумом.

Ранее Полянский оценил возможность переговоров с Украиной. По его словам, сейчас страны очень далеки от диалога по понятным причинам.