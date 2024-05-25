Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию длился 25 часов, из них 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

"Договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил. Впереди еще много интересного", — говорится в сообщении.

24 мая Владимир Путин с Александром Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе. Путин назвал переговоры с Лукашенко крайне плодотворными.

Путин раскрыл общую задачу РФ и Белоруссии

Вечером 23 мая Путин прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить коллегу. На встрече стороны обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.