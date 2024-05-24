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Захарова: "саммит мира" в Швейцарии - очередное придуманное США надувалово

Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы боится успеха швейцарского форума.

Захарова подсказала Кулебе настоящую "формулу мира" по Украине
© РИА Новости
"Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США, - отметила Захарова в своем Telegram-канале. - И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?"

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Настоящей "формулой мира" по Украине является прекращение поставок оружия Киеву, добавила Захарова.

"Напомню, [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", - отметила дипломат.
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