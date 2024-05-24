Вопрос легитимности Зеленского и ядерные учения. Что Путин сказал в Минске

Москва отдает себе отчет в том, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась, а в случае возобновления переговоров с Киевом она должна убедиться в том, что имеет дело с легитимными властями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер подчеркнул, что Москва ядерными учениями "ничего не нагнетает", и выразил уверенность в том, что отношения РФ с Ираном существенно не изменятся после гибели иранского президента Эбрахима Раиси. ТАСС собрал основные заявления Путина.

О легитимности Зеленского

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства Украина закончилась". Поэтому с кем Москве вести переговоры - "вопрос не праздный".Одна из целей предстоящей конференции в Швейцарии - подтвердить легитимность Зеленского, но "эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов".

В случае возобновления переговоров Россия должна убедиться, что имеет дело с легитимными властями Украины, но определить их легитимность должна украинская сторона:

"Прежде всего, думаю, что с позиций парламента, конституционного суда, ну или каких-то других органов власти".

Путин рассказал, изменится ли курс Ирана после смерти Раиси

Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине:

"Мы никому не запрещали [их вести]. Мы за переговоры".

О ядерных учениях

Россия регулярно проводила ядерные учения, а теперь просто делает это вместе с Белоруссией: "Здесь нет ничего, что мы бы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО".

"Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений".

Москва "ничего не нагнетает" ядерными учениями:

"Но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Слаженности и посвящены учения".

О гибели Раиси

Российско-иранские отношения не должны существенно измениться после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси:

"Фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми".

Сопровождавшая Раиси делегация летела на вертолетах российского производства, и они "в тех же условиях, в том же коридоре фактически пролетели без всяких проблем" (иранский президент летел на машине, выпущенной в США - прим. ТАСС).

О российско-белорусских отношениях

Развернутая в Белоруссии региональная группировка войск вместе с российской техникой и тактическим ядерным оружием обеспечивает безопасность не только республики: "Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности".

В отношениях Москвы и Минска, в частности в энергетике, "нет нерешенных вопросов". Параметры поставок газа Белоруссии согласованы на ближайшие годы, а работа над созданием общего энергорынка "идет в плановом режиме", хотя "есть между специалистами разные немножко подходы".

"В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства".

О западных санкциях

Санкции Запада стимулировали развитие России и позволили ей восстановить утраченные компетенции в сфере высоких технологий и создать новые: