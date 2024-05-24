Путин рассказал, изменится ли курс Ирана после смерти Раиси

Президент России Владимир Путин рассказал о том, изменится ли политический курс Ирана после смерти президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждение этой темы произошло во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. По мнению Путина, внешняя политика Ирана вряд ли изменится после смерти бывшего президента.

«По моему мнению, мы вряд ли после этой трагедии столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства, имея в виду, что фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными», — заявил он.

Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии

При этом Путин добавил, что внешняя политика Тегерана является суверенным делом страны. Он также отметил, что Иран играет заметную роль в мировых делах, так как является крупной региональной страной.

Напомним, что 20 мая президент Ирана Эбрахим Раиси умер в результате крушения президентского вертолета.