Объявленная в середине июня в Швейцарии конференция по Украине призвана добавить легитимности Владимиру Зеленскому, чей срок пребывания во главе Украины истек 20 мая, считает президент РФ Владимир Путин. ТАСС

«Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства. Или уже не действующего», - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного официального визита в Беларусь. Российская газета

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине отменили в текущем году, сославшись на военное положение в стране и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы на данный момент «несвоевременны». ТК Звезда