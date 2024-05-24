Путин и Лукашенко объяснили задачу совместных ядерных учений

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили, что главная цель совместных ядерных учений - это обеспечение безопасности двух стран.

В частности, Путин подчеркнул, что Россия регулярно проводила и проводит учения ядерных сил. Сейчас, по его словам, главное отличие в том, что в этих учениях принимает участие и Беларусь.

"Мы к безопасности Беларуси относимся точно также, как и безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.

Путин назвал условие возвращения России к переговорам по Украине

Он также подчеркнул, что Россия полностью соблюдает обязательства в области ядерных вооружений, и нет ничего, что бы страна нарушила.

Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что РФ и Беларуси не нужна война.

"Мы не нагнетаем обстановку. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах", - сказал он.

Лукашенко также добавил, что вопросы безопасности занимают около 90% его переговоров с Путиным.