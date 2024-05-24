В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина с главой белорусского государства Александром Лукашенко прошли очень хорошо. Итоги встречи двух лидеров оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«И в предметном плане — очень хорошо, и узкий состав. Прямо конкретные вопросы взаимодействия в плане экономики по разным отраслям [обсуждались]», — передаются в публикации слова пресс-секретаря российского президента.

В Кремле отметили, что во время расширенного заседания также состоялся обмен мнениями, касающимися вопросов развития экономики и совместного контура безопасности Союзного государства.

24 мая в Минске во Дворце Независимости прошла официальная встреча Путина с Лукашенко. Президент Белоруссии отмечал, что приоритетной темой на переговорах с главой российского государства станет вопрос безопасности.