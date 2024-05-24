Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов между РФ и Белоруссией

В отношения между Россией и Белоруссией отсутствуют нерешенные вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе своего визита в Минск. По словам российского лидера, которые приводит ТАСС, если нужно будет что-то дополнительно согласовать, это будет сделано в ходе сегодняшних переговоров.

Как я уже сказам, мы вчера с коллегами собирались перед моим выездом сюда. Мне немножко доложили о том, что происходит по конкретным направлениям работы. В целом, на мой взгляд, каких-то нерешенных вопросов нет, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске в ходе визита в белорусскую столицу. В Сети опубликовали кадры, на которых глава государства посетил монумент и преклонил перед ним колено.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 23 и 24 мая проведет в Минске переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Ожидается, что стороны обсудят перспективы двусторонних отношений, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере и международную повестку.