Посла России в Армении вызвали в Москву

Посла РФ в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

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Ранее стало известно, что Армения прекратит участие в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. Однако в пресс-службе армянского МИД уточнили, что Ереван не возражает против утверждения бюджета ОДКБ в ограниченном формате.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Арменией вопросы. Речь шла о теме зоны ответственности этой структуры на армянской территории. С его слов, замораживание деятельности Еревана в рамках Договора является политическим решением.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву настораживает "контрпродуктивная", "ультимативная" и "порой оскорбительная" риторика руководства Армении по отношению к ОДКБ, которая "насаждается" армянскому обществу.

Дипломат также сообщила, что Москва предупреждает Армению о рисках, связанных с антироссийским курсом, который навязывают республике западные страны.

Спустя несколько дней министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает США и Европу своими основными партнерами. Он добавил, что это не означает поворота во внешней политике страны. По его словам, Армения пытается обеспечить безопасность и развитие по демократическому пути, поэтому углубляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.

В мае стало известно, что Армения прекратит участие в финансировании ОДКБ в 2024 году. Однако пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян уточнила, что Ереван не возражает против утверждения бюджета ОДКБ в ограниченном формате.