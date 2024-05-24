Путин в Минске почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин, находящийся в Белоруссии с официальным визитом, почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Глава российского государства возложил венок к монументу Победы.

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Президент РФ в сопровождении почетного караула поднялся к подготовленной для возложения стойке, после чего, поправив ленты на венке, в знак уважения к советским воинам склонил голову.

Памятник в честь Победы и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны, был открыт 70 лет назад, к 10-й годовщине освобождения Белоруссии от оккупационных немецких войск. Классический четырехугольный обелиск высотой 38 м облицован серым гранитом и увенчан изображением ордена Победы. Четыре бронзовых венка вокруг монумента символизируют четыре фронта, бойцы которых принимали участие в освобождении Белоруссии. В 1961 году у подножия памятника был зажжен вечный огонь.

Мемориал композиционно завершает ансамбль площади Победы - одного из главных символов белорусской столицы - он замыкает перспективу улиц, которые лучами сходятся к нему.