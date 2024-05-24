МИД пообещал ответ на объявление персоной нон грата дипломата в Румынии

На решение румынской стороны об объявлении персоной нон грата дипломата российского посольства в Бухаресте последуют ответные меры Москвы, заявили в МИД.

«Россия даст соответствующий ответ», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее МИД Румынии объявил нежелательным лицом на территории страны дипломата посольства России в связи с «действиями, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

В марте МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата