Теракт в «Крокус Сити Холле» был одним из элементов в планах его организаторов, они не намерены ограничиваться только этой атакой. Об этом заявил журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке. ТАСС

По его словам, эти враги заинтересованы дестабилизировать ситуацию в России, и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Газета.Ru

Директор СВР выразил уверенность, что только совместными усилиями и решительными действиями, направленными на выявление, предупреждение и пресечение террористических, экстремистских и подобных угроз, можно остановить противника и обеспечить безопасность государств. Москва24