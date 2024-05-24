Западные элиты находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива в конфликте вокруг Украины полностью перешла к России. Об этом заявил журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. ТАСС

«[Со стороны] Запада раздаются разноплановые, часто взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине. Это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном тем, что они осознали тот факт, что стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла ВС РФ», — заявил он. News.ru

Он обратил внимание на то, что такая ситуация в конфликте сложилась после того, как в течение полутора лет западные политики по одному или все вместе «бубнили» о так называемом стратегическом поражении российской армии на поле боя. Газета.Ru

Нарышкин также подчеркнул, что Запад не отказывается от сотрудничества с террористическими организациями, чтобы навредить РФ. Ura.Ru