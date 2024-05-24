Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

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Ожидается, что участники заседания рассмотрят более 10 вопросов торгово-экономического взаимодействия в рамках Содружества, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество.

В программе визита российской делегации запланирована встреча премьера РФ с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.

Ранее в столицу Туркменистана для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ прилетел глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.