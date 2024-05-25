В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов

Единый реестр так называемых авиадебоширов необходимо создать в России, так как списки таких лиц, которые ведут авиакомпании, не синхронизируются. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления программы "Развитие туризма" партии "Единая Россия" Надежда Школкина сообщила журналистам, что направила письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

Она напомнила, что на законодательном уровне авиакомпаниям предоставлено право не допускать на борт самолета "заведомо агрессивного пассажира".