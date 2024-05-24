Володин поздравил россиян с Днем славянской письменности и культуры

Накопленный духовный опыт и традиционные ценности объединяют общество и обеспечивают будущее России. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем славянской письменности и культуры.

"Накопленный духовный опыт, традиционные ценности необходимо беречь. Они объединяют общество, обеспечивают связь поколений и будущее России", - приводятся слова Володина на сайте палаты парламента.

Он отметил, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий заложили основу для развития письменности и "национального самосознания славянских народов". Благодаря их трудам сформировался русский язык, родилась русская литература, считает Володин.

24 мая Русская православная церковь чтит святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, поэтому традиционно отмечается и День славянской письменности и культуры. Считается, что не позднее 863 года уроженец византийского города Солунь (ныне Салоники, Греция) Кирилл (в миру Константин Философ, 827-869) вместе с братом Мефодием (в миру Михаил, 815-885) разработали для записи православных богослужебных текстов на старославянском языке первый известный славянский алфавит - глаголицу. Название азбуки происходит от старославянского "глаголъ" - слово, речь. Глаголица широко использовалась в 60-х годах IX века в Моравии, откуда она проникла в Болгарию и Хорватию (где применялась до конца XVIII века), изредка употреблялась в Древней Руси. Позднее, предположительно, жившими в Болгарии учениками Кирилла и Мефодия, глаголица была заменена новым алфавитом, за которым уже закрепилось название кириллица в честь создателя первой азбуки. В ней в основном глаголические буквы были заменены на более привычные книжникам греческие.