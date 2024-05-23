Кадыров заявил о поиске работы для своего ближайшего соратника

Магомеду Даудову, покинувшему 15 мая пост спикера парламента Чечни, сейчас ищут новую работу. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров корреспонденту Telegram-канала Shot. Lenta.ru

По словам Кадырова, пока неизвестно, будет ли Даудов работать в Чечне или занимать какую-то должность на федеральном уровне. Газета.Ru

До этого Кадыров высоко оценил вклад Даудова за время работы на посту главы парламента Республики Чечня. Он напомнил, что Даудов проработал на этой должности в течение девяти лет. Помимо своих прямых обязанностей, он выполнял важные и ключевые для региона задачи, в том числе руководство региональным штабом проведения спецоперации. News.ru