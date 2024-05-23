Путин посетит Узбекистан 26-27 мая

Президент России Владимир Путин совершит визит в Узбекистан 26-27 мая. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков 23 мая.

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«Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье — в понедельник — в Узбекистан», — передает его слова ТАСС.

Как писала «Парламентская газета», глава Российского государства 23-24 мая посетит Белоруссию по приглашению ее лидера Александра Лукашенко. В Кремле сообщили, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Минска, союзничества и стратегического партнерства. Темой переговоров также станут перспективы интеграционного взаимодействия РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Между тем, в четверг Президент РФ встретился в Кремле с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Переговоры прошли в узком составе и в формате официального завтрака. Кроме того, по итогам встречи главы государств подписали семь документов, в том числе документ о проведении в России в этом году Дней культуры Бахрейна. Юрий Ушаков в свою очередь назвал прошедшие переговоры «полезной и интересной дискуссией».