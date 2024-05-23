ФСБ предотвратила четыре покушения на главу Крыма Аксенова за год

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последний год ФСБ России предотвратило четыре покушения на него, рассказал он в эфире телеканала «Крым 24». Он отметил, что все участники покушений задержаны.

В июле прошлого года ФСБ сообщала, что предотвратила попытку покушения на главу Крыма, которая была организована украинскими спецслужбами. В связи с этим был задержан гражданин России. Мужчина собирался подорвать автомобиль Аксенова, но был пойман, когда забирал бомбу из тайника. На него завели уголовное дело по статье «покушение на теракт» и «незаконное приобретение взрывчатки».

Тогда глава Крыма выразил благодарность сотрудникам спецслужб и отметил, что террористическая угроза со стороны Украины может быть полностью устранена, только если задачи специальной военной операции будут выполнены, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН»