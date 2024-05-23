Володин: бизнес понял, что лучше работать в России и не выводить активы

Российские предприниматели поняли, что надо вести бизнес в России и не выводить активы за пределы страны. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства РФ, которые проходят в Думе.

"Здесь важно сказать о том, что сегодня и бизнес понимает, в России работать лучше, налоги надо платить здесь, развиваетесь вы здесь. Выводить активы не надо, потому что кормили, посмотрите, полмира. Там налоги платили. Вот эти офшоры, покупка яхт, самолетов, их регистрация за рубежом. К чему привело? Там остались эти яхты, самолеты", - сказал Володин.

"Там остались счета, на них деньги сегодня заморожены, а все это должно работать на экономику нашей страны, на повышение благосостояния граждан РФ, потому что здесь все это создается. Наконец-то осознали, наглотавшись пыли, о чем говорил президент еще в 2007 году", - отметил он.

Володин добавил, что бизнес должен осознавать свою ответственность перед государством.