Рябков: Россия отмечает согласие стран БРИКС сотрудничать в сфере космоса

Россия рассматривает встречу глав космических агентств стран БРИКС в Москве как подтверждение согласия участников объединения развивать сотрудничество в космосе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на встрече руководителей соответствующих ведомств государств - участников БРИКС.

"Сегодняшняя встреча проходит уже в расширенном составе, это весьма символично. Рассматриваем это не только как добрый знак и отражение поддержки российского председательства и его приоритетов, но и, главное, как подтверждение согласия всех участников развивать сотрудничество в космической сфере", - сказал Рябков.

Заместитель министра напомнил, что впервые заседание в таком формате состоялось в 2020 году в рамках российского председательства в БРИКС.

Высокопоставленный дипломат отметил "новые рубежи космического партнерства в рамках БРИКС" с учетом присоединения новых государств-членов.