Захарова обратилась к Байдену с вопросом о переговорах о признании Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к президенту США Джо Байдену с вопросом, когда были двусторонние переговоры о признании Косово независимым от Сербии. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

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Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриан Уотсон заявил, что Байден считает, что палестинское государство «должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не одностороннего признания».

«А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума в самом Косове», — прокомментировала это Захарова.

Она отметила, что вместо этого был «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости, который возглавили сначала Буш-младший, а затем и тогдашний начальник Байдена — Обама».