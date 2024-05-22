Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Норвегии

Мишустин освободил Александра Аникина от должности торгпреда России в Норвегии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности торгпреда России в Норвегии Александра Аникина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Освободить Аникина Александра Витальевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Королевстве Норвегия в связи с выходом на пенсию", - говорится в распоряжении.