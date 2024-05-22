Король Бахрейна прибыл с визитом в Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет монарха сел в одном из аэропортов Москвы. Планируется, что 23 мая король проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой стороны обсудят перспективы взаимного сотрудничества, а также международную и региональную ситуацию. Позже Хамад бен Иса Аль Халифа собирается посетить Китай и провести аналогичную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Помимо этого король заявил, что Бахрейн желает укрепить отношения с Россией и вывести их на «всеобъемлющий уровень». https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20876225

«Мы подчеркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень с тем, чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам», — сказано в заявлении Хамада бен Исы Аль Халифы, которое было распространено информационным агентством BNA по прибытии короля в Россию.

Кроме того, монарх поблагодарил российского президента за приглашение. Хамад бен Иса Аль Халифа также положительно оценил «тесные и дружеские» отношения между странами, а также добавил, что Россия играет «конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности».

Ранее Путин провел заседание совета АСИ.